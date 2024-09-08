あらゆる物事への多様性が叫ばれる中、最近の夫婦関係のあり方や恋愛事情はどのようになっているのでしょうか。ノマドマーケティング株式会社（東京都渋谷区）が実施した「セカンドパートナー」についてのアンケート調査によると、「セカンドパートナーがいる」と回答した人は1割未満であることがわかりました。では、「セカンドパートナーが欲しい」と考えている人はどのくらいいるのでしょうか。調査は、全国の30〜59歳以下の既