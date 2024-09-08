７日、パリ・パラリンピック車いすテニス男子シングルスの小田凱人選手が、金メダルを獲得し、地元の愛知県一宮市は歓喜に包まれました。 【写真を見る】小田凱人選手パラリンピックで金メダル熱い声援を送った地元、愛知・一宮市も沸く 「小田選手の地元、一宮市では金メダルを見届けようと多くの人が集まっています」 車いすテニス男子ダブルスで銀メダルを獲得した小田凱人選手が、シングルス決勝に出場し、地元の愛