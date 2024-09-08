成田凌が主演するドラマ『降り積もれ孤独な死よ』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の最終回が8日の今夜放送される。【写真】花音（吉川愛）の前に現れた陽子（長谷川京子）『降り積もれ孤独な死よ』最終回場面カット本作は講談社「マガジンポケット」で連載中の同名漫画（原作・井龍一、漫画・伊藤翔太）を原作にしたヒューマン・サスペンス。未完の原作を元にオリジナルの要素も交えて描く。■最終回あらす