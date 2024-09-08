◆米大リーグレッドソックスーホワイトソックス（７日米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手は７日（日本時間８日）、本拠のホワイトソックス戦、ベンチスタートとなった。相手先発は左腕クロシェットで、ＤＨには右打者のレフスナイダーが入った。吉田は、前日の同カード初戦で、第２打席に左足、第３打席に尾てい骨に死球を受け、渡米後初の１試合２死球を記録。今季１２死