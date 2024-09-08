【ロンドン時事】英労働党政府は５日、貴族院（上院）改革法案を提出した。世襲貴族議員を排除することが柱で、時代遅れと言われながらも長年進まなかった改革が実現するか注目される。英メディアが報じた。貴族院は首相の助言に基づいて君主が任命する一代貴族と、親から爵位を受け継ぐ世襲貴族、聖職者らで構成されている。このため定数はなく、現在の議員数は８０５人で、「中国の全国人民代表大会（全人代）に次ぐ、世界で