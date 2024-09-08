「私たちを被爆者だと認めてほしい」。国が定める援護対象区域外で長崎原爆に遭った「被爆体験者」の岩永千代子さん（８８）は、懸命に訴え続けてきた。被爆者健康手帳の交付を求めた訴訟の原告団長として９日の判決で勝訴し、「一刻も早く全員に手帳を」と願っている。岩永さんは原爆投下時９歳。爆心地から約１０．５キロ離れた場所にいた。母の手伝いで行った畑から帰る途中、強烈な閃光（せんこう）を浴び「やられた、死ん