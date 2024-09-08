パリ・パラリンピックの車いすテニス男子シングルスで金メダルを獲得し、倒れ込んで喜ぶ小田凱人＝7日、パリ（共同）パリ・パラリンピック第11日（7日）車いすテニス男子シングルスを18歳の小田凱人が初制覇、今大会の日本の金メダル数は14個となり、前回大会の13個を上回った。陸上で女子800メートル（脳性まひT34＝車いす）の小野寺萌恵（北海道・東北パラ陸協）は6位で、男子200メートル（義足・機能障害T64）の井谷俊介（S