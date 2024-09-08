総務省消防庁は２０２５年度、大規模災害時に全国から被災地に出動する「緊急消防援助隊」に、悪路でも走行できる小型救助車などを配備する方針だ。能登半島地震の被災地では、大型車両が通れない場所があり、救助活動や物資輸送が妨げられたことから、迅速に活動できるようにしたい考えだ。同年度予算概算要求に関連経費を金額を示さない「事項要求」として新規で盛り込んだ。同援助隊は、能登半島地震が発生した今年の元日か