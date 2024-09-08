NHK大河ドラマ『光る君へ』で矢部太郎が演じる従者の乙丸は、まひろ（吉高由里子）の幼少期からずっとそばに付き添い、彼女を守ることを自分の使命としている。 参考：真下玲奈×福井夏×羽惟が“まひろさん”への思いを明かす『光る君へ』の個性豊かな女房たち まひろに長年尽くしてきた乙丸にしか気づけない秘密もある。身分違いで、結ばれることのないはずのまひろと道長（柄本佑）がどのように出会い、なぜ互いをそん