西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡9月8日（日）に一番運勢が良いのは……？牡羊座仕事運が絶好調。パワー全開で出世のチャンスも。強引にならないよう注意。優しさを忘れず、慎重に行動を。牡牛座注目を集めそう。変化の兆しを感じるはず。外見や価値観の変化を恐れずに。心を調整して自分を楽しんで。双子座方針が変わりやすい日。柔軟性を活かして。情報収集だ