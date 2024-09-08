―衆院解散・総選挙のタイミングは。できるだけ早期に解散したい。―選挙情勢の分析は。厳しいが、最初に向き合わなければいけないのは、国民の審判を仰ぐことだ。信なくば立たずだ。―獲得議席の目標は。今、それを語るのは控える。―消費税増税への考え方は。私の政権では考えない。―経済対策については。物価高の影響を踏まえて低所得者、年金生活者、中小・小規模事業者に届く経済対策の策定を指示したい