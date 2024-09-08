●「私もお手伝いしとう存じます」の失言テレビ画面を注視していたかどうかがわかる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、1日に放送されたNHK大河ドラマ『光る君へ』(総合 毎週日曜20:00〜ほか)の第33話「式部誕生」の視聴者分析をまとめた。『光る君へ』第33話より(C)NHK○物語の完成が道長の家の命運に最も注目されたのは20時04分で、注目度77.4%。新人女房のまひろ(吉高由里子)に、宮の宣旨(小林きな子)がオリエンテ