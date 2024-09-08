日本テレビ系ドキュメンタリー番組『NNNドキュメント’24』(毎週日曜24:55〜)では、『僕がモデルになったわけ』(山形放送制作)を、きょう8日に放送する。丸山聡さん山形県南陽市に住む丸山聡さん(29)は、進行性の難病「ライソゾーム病」を患い、外出時には車いすを利用している。ふさぎがちな毎日を変えてくれたのはファッションだった。そして挑戦したのが「障がい者モデルオーディション」。50倍以上の倍率を勝ち抜き、合格を果