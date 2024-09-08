リュクスなムードをまとって、一点投入するだけで品格をアップできる「黒」は、40・50代の大人コーデに欠かせないカラー。今回は、履き心地の良さにこだわって作られている【グローバルワーク】の「らくっションシリーズ」から、おすすめの「黒パンプス」をご紹介します。デイリーにもオフィスにもフォーマルにも使える黒パンプスは、1足持っておくと便利かも。 楽ちんおしゃれ