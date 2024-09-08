本拠地ガーディアンズ戦米大リーグ・ドジャース大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地ガーディアンズ戦に「1番・DH」で出場。45号ソロを放ち、史上初の年間45本塁打＆45盗塁（45-45）を達成した。敵将スティーブン・ボート監督は試合前、大谷から受けていたという“謝罪”の内容を明らかにした。米メディアが報じている。米オハイオ州地元メディア「クリーブランド.com」はガーディアンズのボート監督が試合前に語ったコ