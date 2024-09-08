北野武監督、ビートたけし主演のAmazon Original映画『Broken Rage（読み：ブロークンレイジ）』が、イタリアで開催中の「第81回ベネチア国際映画祭」で現地時間6日に公式上映（アウト・オブ・コンペティション部門※特別招待作品）され、ワールドプレミアを飾った。上映後、北野監督は「ベネチア国際映画祭には何度も来ているけど、今回は、その中でもトップ3に入るほど反応が良かった」とコメントした。Amazon Original映画『