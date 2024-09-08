◆米大リーグアストロズ―ダイヤモンドバックス（７日・米テキサス州ヒューストン＝ミニッツメイドパーク）アストロズの菊池雄星投手が７日（日本時間８日）、本拠のダイヤモンドバックス戦に先発し５回までに６安打３失点。８勝目の権利を得ている。アストロズ移籍後、５回までの失点は２、０、１、２、０、０と６試合ですべて２点以下に抑えており、この日の３失点は初めて。７番ニューマンに痛打を浴びている。２回無死一