大分道は9日に復活 東九州道はまだ未定NEXCO西日本は2024年9月6日、台風10号の影響で規制されていた大分道および東九州道について、最新情報を発表しました。大分道の湯布院IC〜日出JCTは、9日朝に全面開放されます。大分道由布岳PA付近の現場（画像：Google Earth）。8月28日頃から日本列島に接近した台風10号は、勢力を保ちながら非常にゆっくりとした速度で九州地方に上陸。30日頃にかけて九州・中国・四国地方では局地