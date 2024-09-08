総合人事・人財サービスのアデコ株式会社が2024年5月に公開したアンケート調査によると、現在勤めている会社がホワイト企業であると答えた若手社員・職員の4割以上が、勤務先が「ゆるブラック」であると回答しています。【グラフ】自身の勤める会社は「ゆるブラックだと思う」4割弱この調査では「ゆるブラック」を「働きやすく居心地は良いが、仕事のやりがいや成長を感じられず、スキルアップやキャリアアップも難しい職場」と定