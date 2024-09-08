リバプールのレジェンドである元スコットランド代表DFのロン・イェイツ氏が86歳で逝去した。クラブは7日、元キャプテンの訃報を伝えた。近年アルツハイマー型認知症を患っていたイェイツ氏は6日夜に息を引き取ったという。スコットランドのアバディーン生まれのイェイツ氏は、母国の名門ダンディー・ユナイテッドでプロキャリアをスタート。その後、1961年から1971年まで在籍したリバプールでは伝説的な指揮官ビル・シャンクリー氏