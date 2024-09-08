サマーマイルシリーズの優勝を占う最終戦であると同時に、秋競馬の開幕を告げるハンデキャップレース。舞台となる中山競馬場芝1600mコースは、1コーナー奥の引き込み線からスタートして、外回りコースを1周。スタートして3角までは緩やかな下りが続き、ゴール前で急坂が待ち構える難コース。一瞬の脚というよりも、長く良い脚を使える馬が有利にレース