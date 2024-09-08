スプリンターズSへ向かう上で重要なステップレースであると同時にサマースプリントシリーズの最終戦。昨年は阪神競馬場内回り芝1200mコースで行われたが、今年は2020～22年同様に中京競馬場芝1200mコースで行われる。中京競馬場芝1200m戦はスタートしてすぐ100mほどの上り坂のあとは4角までは下り坂で、最後の直線は約400m。直線の入り口には高低差2.0mの急坂が設けられており