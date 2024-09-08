松下洸平が主演する10月12日スタートのドラマ『放課後カルテ』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の追加キャストとして、森川葵の出演が発表された。主人公の学校医・牧野（松下）と事あるごとに対立する熱意あふれる小学校教師・篠谷先生役を演じる。松下とは初共演。【写真】牧野（松下洸平）と篠谷（森川葵）の原作イラスト日生マユの同名漫画を実写化する本作は、小学校を舞台に、口も態度もでかい小児科医・牧野が、その観察