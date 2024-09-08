小芝風花が主演を務め、大島優子と共演するドラマ『GO HOME〜警視庁身元不明人相談室〜』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第7話が7日に放送され、調査中の桜（小芝）に忠告する上司・利根川（吉田鋼太郎）の言葉に、ネット上には「正論だな…」「かなり正しい」といった声が集まった。【写真】身元不明人相談室のメンバーは“遺留犬”の飼い主の身元捜しに奔走都内の路上で遺体となって発見された身元不明の女性（大後寿々花