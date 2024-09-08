2024年9月08日（日）鹿児島県交通取締情報 鹿児島県警の交通取り締まり情報まとめです。 【国道３号】ー 【国道１０号】ー 【鹿児島市内】飲酒運転・暴走運転 【南薩方面】自転車 【北薩方面】ー 【姶良方面】ー 【大隅方面】ー 【種子・屋久方面】ー 【奄美方面】ー ＊この計画は、県下の交通指導取締りの重点を示したもので、県内各所で随時交通指導取締りが行われてい