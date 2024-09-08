日本向けの最新フォルダブルスマホ「motorola razr 50」と「motorola razr 50s」がHDR10＋認証を取得！国際標準規格である「HDR10」（ITU-R BT.2100）の元データに動的メタデータを付加した映像技術「HDR10+」の認証を管理・運営しているHDR10+ Technologiesは2日（現地時間）、Motorola Mobility（以下、Motorola）の最新フォルダブルスマートフォン（スマホ）「motorola razr 50」の日本市場におけるソフトバンクの携帯電話サー