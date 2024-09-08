©️ABCテレビ *:・’゜☆。,:*:・’゜☆゜’・:*:,。,:*:・’゜:*:・’゜☆。,:*:・’ ＼＼ABC新人アナウンサーが毎週更新「ひよこ日記」／／ *:・’゜☆。,:*:・’゜☆゜’・:*:,。,:*:・’゜:*:・’゜☆。,:*:・’ 今日は、デビュー以来、悩んでいることをお話します。 ラジオニュースを読んでいる時に、なぜか鼻が詰まることが多いのです… なので私の傍らにはいつも、ちょこんとテ