神奈川県藤沢市の新江ノ島水族館が、小田急線町田駅コンコースを広告ジャック！2024年9月9日（月）〜9月15日（日）まで、期間限定で「くらげ駅」が出現します。今年7月に小田急線2編成の車両内をジャックして話題になった「くらげとれいん」に続く、小田急線クラゲジャック第2弾。「くらげ駅」では駅名標を模したポスターや、これまで新江ノ島水族館で展示してきた人気のクラゲたちが駅名となった架空の「くらげ電鉄」路線図が登
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