10月12日（土）スタート 日本テレビ系にて毎週土曜よる9時放送の新ドラマ「放課後カルテ」。主人公の学校医・牧野（松下洸平）と事あるごとに対立、熱意溢れる小学校教師・篠谷先生役に森川葵が決定！篠谷先生は、牧野が学校医として赴任した小学校の6年2組の担任。いつも子ども達のことを第一に考えている一生懸命な小学校教師だが、そのやる気が空回りしてしまうことも…。そんな篠谷を演じる森川。近年では、鬼気迫る演技