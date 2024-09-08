◆米大リーグドジャース―ガーディアンズ（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が７日（日本時間８日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場する。ナ・リーグ西地区とア・リーグ中地区の“首位対決”第２戦。大谷は２試合連発となる４６号、４試合ぶりの４７盗塁目の期待がかかる。前日６日（同７日）の同戦では６回に９月初アーチとなる５試合ぶ