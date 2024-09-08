〈「ババアいやだ。チェンジ」“セクハラジジイ”を担当した介護ヘルパー…「食べかけの唐揚げ」を口に入れられても逃げなかった理由〉から続くボロボロの市営アパートに住み、ヘルパーの間では「セクハラジジイ」と噂の高齢者。ところが彼の人生を深堀りすると、“意外な過去”が明らかに…。介護ヘルパーとして彼を支えた、佐東しおさんの新刊『介護ヘルパーごたごた日記――当年61歳、他人も身内も髪振り乱してケアします』（