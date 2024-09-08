『灯（あかり）』（乾ルカ 著）中央公論新社〈あの日、ひとりで外を眺めた時からずっと、私は『夜間街光調査官』に焦がれている〉【写真】この記事の写真を見る（2枚）相内蒼（あいうちあお）がその仕事を初めて知ったのは小学校4年生のとき。同じクラスの米田から、俺のお父さんは、日暮れどきから夜明けまで、1時間ごとに電気がついている家の数を数える仕事なんだ、と聞かされた。蒼は、母のいないひとりの夜に、部屋を暗くし