『病葉草紙』（京極夏彦 著）文藝春秋今年、私が直木賞を受賞した際、お祝いにと（実際は私がおねだりしたのだが）、京極夏彦氏から氏のトレードマークとも言える漆黒の指ぬきグローブをいただいた。この原稿はそのグローブをはめながら書いている。酷暑ゆえに革の内側にともすれば湿気がこもり、汗ばむ。私はこれを「神の蒸れ」と呼んでいる。本題である。本書にて3カ月連続の小説刊行。著者の鬼神の如き勢いそのままに、本