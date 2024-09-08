初心者向けの無料詰将棋を出題します。玉方の金を働かせない｜羽生善治監修｜詰将棋パラダイス作問3手詰め難易度★☆☆☆☆【出題図】【ヒント】玉方の金を働かせない正解は……【正解と解説】▲1三歩成△1一玉▲2二と【詰上図】両王手で粉砕初手は▲1三歩成の一手。問題は3手目です。▲1二とは△同金と取られるし、▲2三とは△1二歩合と合駒で詰みません。正解は▲2と。と金と香車の2枚が王手をかける、強力な「両王手（り