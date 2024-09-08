2024年9月6日、新商業施設「枚方モール」が開業。京阪電鉄枚方市駅に直結し、非常に便利な立地です。モール内には、カフェやレストラン、ファッション、雑貨、サービスなど多岐にわたる店舗が入ります。枚方モール3階には、ハワイアンカフェレストラン「ソライロキッチンモアナ」が同日オープンしました。店内は木目を基調に南国風の植物が飾られ、ゆったりとした店内でボリューム満点のハワ