川崎市幸区の住宅街で火事があり、火元の修理工場が全焼しました。7日午後10時過ぎ、修理工場で火事があり、あたりには白煙が立ち込めていました。7日、川崎市幸区で修理工場の作業場から火が出ました。火は約5時間後に消し止められ、火元の建物が全焼しましたが、けが人はいませんでした。警察が出火原因を調べています。