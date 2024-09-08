全日本プロレスＴＶ認定６人タッグ王座を保持する?大巨人?石川修司（４８）が、王道マットでの防衛戦を拒否した。自身がＧＭを務める女子プロレス「エボリューション（エボ女）」の７月１８日新木場大会では、橋本千紘、優宇との「チーム３３３キロ」で諏訪魔＆尾崎魔弓＆雪妃魔矢を破り同王座を奪取。２５日のエボ女新木場大会では、宮本裕向＆木高イサミ＆ＤＡＳＨ・チサコとの初防衛戦が決まった。石川は「（６月１０日の