アイドルグループ・なにわ男子の大橋和也、タレントのあの、俳優の山時聡真が、10月にスタートするテレビ朝日系ドラマ『民王R』(毎週火曜21:00〜)に出演することが8日に明らかになった。左から山時聡真、大橋和也、遠藤憲一、あの＝テレビ朝日提供○■『民王』9年ぶり新作『半沢直樹』シリーズや『下町ロケット』シリーズ、『ハヤブサ消防団』などで知られる作家・池井戸潤氏原作『民王』より発想を受け、2015年の放送から9年ぶり