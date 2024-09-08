◆パ・リーグ日本ハム５―１オリックス（７日・エスコンフィールド）日本ハムが“２位固め”どころか、４連勝で首位猛追モードに突入した。先発の加藤貴之投手（３２）が７回６安打１失点で自己最多９勝目。最大１１・５差から逆転優勝した１６年以来の貯金１５へ導き「優勝した時と今、本当にチーム状況が似ている」と胸を張った。７球種で幻惑してソロ１発に封じ、今季オリックス戦初白星。チームトップ１４５回２／３で４