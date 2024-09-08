◆イースタン・リーグ日本ハム１―２巨人＝延長１１回＝（７日・牛久）巨人のドラフト５位・又木鉄平投手（２５）が、挑戦中の新フォームで５回５安打無失点と好投した。７日のイースタン・日本ハム戦（牛久）に先発し、最速１４４キロで５奪三振。５回６４球で無四死球とテンポ良く投球を組み立て、「課題である制球を低めに、丁寧な投球を意識して投げることができた。特に追い込んでからは低めを強く意識して投球しました」