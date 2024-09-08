◇セ・リーグ巨人3−2DeNA（2024年9月7日東京D）この日昇格したばかりの巨人の6年目左腕・横川が11回から7番手で登板。2回無失点で4月27日のDeNA戦以来の2勝目が転がり込んだ。5月6日以来4カ月ぶりの1軍登板で「優勝争いの中で1軍のマウンドに立てるということが幸せに感じた。ああやって表現できてよかった」と笑顔。阿部監督も「2イニング頑張ってくれたので、この勝ちがあったと思う」と称えた。