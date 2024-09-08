◇セ・リーグDeNA2−3巨人（2024年9月7日東京D）DeNAは2度のリードを守れず延長サヨナラ負け。2―2の延長12回2死から8番手佐々木がオコエに一発を浴び、連勝が6で止まった。「全力で、全員で戦った結果ですから」と唇をかんだ三浦監督。先発のドラフト5位右腕・石田裕は、1―0の2回に先頭打者浅野のライナー性の打球が左すねに直撃した影響で3回途中無失点で降板。「今後も黙々と投げるだけです」と前を向いた。