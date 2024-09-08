「ロッテ１−４楽天」（７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）２連敗で４位・楽天に１・５ゲーム差に迫られた。打線は先発・岸に抑え込まれ、五回まで無安打。七回には２死一、二塁から中村奨の左翼への適時二塁打で１点を返したが、後続を断たれた。吉井監督は「（岸は）マリンの向かい風で伸びる真っすぐが来るので、それに負けないようにいきましょう、という対策だったけどまんまと術中にはまった」と振り返った。