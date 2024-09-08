◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３×―２ＤｅＮＡ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）熱い思いを込めて、中山がバットを振り抜いた。１点ビハインドの９回２死一、二塁で代打で登場。１ボール２ストライクから森原の内角高め１５０キロ直球を引っ張った。右前で打球が弾み、二塁走者の湯浅が生還。土壇場で試合を振り出しに戻した。１軍再昇格後、初打席で値千金の同点打。一塁上で握りしめた右拳を突き上げ、振り下ろした。「今