女優の白石聖（26）が7日、都内で写真集「unveil（アンヴェイル）」（宝島社）の発売記念イベントを行った。水着やすっぴんでの撮影に初挑戦した意欲作で「普段は女優業で役を一枚まとっている状態。それを取り払った、本当の素の私をお見せできる一冊」とPR。「奇麗に撮ってもらえるなら今じゃないかなと思った」と振り返り「100点満点中120点です！」と笑顔を見せた。