「ヤクルト０−６阪神」（７日、神宮球場）勢いが止まらない。阪神は初回、２点を奪ってなおも１死一塁から、佐藤輝明内野手（２５）が２戦連発となる左中間への１３号２ランを放った。森下、大山の適時打に続いた一発で、初回から“ドラ１クリーンアップ”が打点そろい踏み。今季３度目の５連勝を導き、貯金は今季最多タイの８となった。上位２チームが勝利し、首位・巨人とのゲーム差２・５は変わらないまま。頼れる男が、逆