第7回韓国国際競走は8日、ソウル競馬場でゲートイン。2鞍で計5頭の日本調教馬が出走する。新谷厩舎2頭はコリアスプリントのリメイク（牡5）が7番ゲート、コリアCのクラウンプライド（牡5）は大外11番ゲートから、ともに連覇を目指す。今年からコリアC勝ち馬にBCダートマイル（11月2日、デルマー）、コリアスプリント勝ち馬にBCスプリント（同）の優先出走権が与えられる。なお、JRAによるコリア2鞍の馬券発売はない。