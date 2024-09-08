◇W杯アジア最終予選日本―バーレーン（2024年9月10日リファー）6日にチャーター機でバーレーン入りした日本代表は同日、リカバリーのため、宿舎ホテルのジムでバイクやランニングマシンなどでトレーニングを行った。日中は気温40度に迫る酷暑の中、7日からピッチでの練習を再開。練習は8日も試合のキックオフ時間（現地時間午後7時）とほぼ同時刻の同6時から行う予定だ。