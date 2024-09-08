◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３×―２ＤｅＮＡ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）巨人は延長１２回２死、オコエ瑠偉外野手（２７）のプロ初劇打となるサヨナラ２号ソロで６連勝中だったＤｅＮＡに競り勝ち、１ゲーム差で首位をキープした。１点を追う９回２死一、二塁、中山礼都内野手（２２）の代打同点打で追いつくと、延長１１回から２回を無失点に抑えた横川凱（かい）投手（２４）が２勝目。打線が今季最多１９残塁と苦戦