8月29日放送のライオンズナイターでは、ピックアップライオンズで埼玉西武ライオンズの西川愛也選手にインタビューした模様を放送した。プロ初の猛打賞、また一軍定着に向け乗り越えなければならない壁について訊いた。 ――昨日（8月28日、対ロッテ16回戦）は素晴らしいホームランでした。西川「ありがとうございます」 ――昨日のホームランを振り返っていただけますか？西川「あ